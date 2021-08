Policia - Policia Federal deflagra Operaçao Simonia no Rio. A operaçao tem como objetivo de desarticular esquema criminoso na cupula administrativa da SEAP. Na foto, Raphael Montenegro,o primeiro a esquerda de mascara azul, chega preso a sede da policia federal, na zona portuaria do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/08/2021 18:21 | Atualizado 18/08/2021 19:40

Rio - Presos nesta terça-feira na Operação Simonia, da Polícia Federal, os membros da cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio deram entrada no sistema prisional sem que suas fichas contivessem suas fotos. A informação foi revelada pelo portal G1.

Exonerado após a prisão, o ex-secretário de Administração Penitenciária Raphael Montenegro Hirschfield, o subsecretário Wellington Nunes da Silva, e o superintendente operacional Sandro Farias Gimenes são suspeitos dos crimes de falsidade ideológica, prevaricação e advocacia administrativa. Eles estão detidos no presídio Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

O DIA entrou em contato com a Seap para saber das explicações sobre a ausência das fotos nas fichas dos detidos, mas ainda não recebeu resposta da secretaria.

Raphael Montenegro foi exonerado em decreto assinado pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial estadual no dia de ontem. Em seu lugar, assume o delegado da Polícia Federal Victor Hugo Poubel, que já atuou em diversos órgãos da superintendência Rio da PF, como a Interpol, a Corregedoria, as delegacias do Aeroporto Internacional, de Polícia Fazendária, e de Polícia Previdenciária.

Segundo as investigações, Raphael Montenegro, Wellington Nunes da Silva e Sandro Faria Gimenes permitiriam o retorno para o Rio de Janeiro de presos integrantes do Comando Vermelho (CV) que estavam custodiados fora do estado. O objetivo seria possibilitar que pudessem comandar de dentro da cadeia, e com maior facilidade, as atividades criminosas da facção. A contrapartida seria que os chefes do CV dessem uma trégua em algumas ações criminosas, passando para a sociedade e autoridades de segurança pública 'uma falsa ideia de tranquilidade social'.

De acordo com a PF, há também suspeita de que os investigados teriam negociado o pagamento de propinas para autorizar o retorno ao Rio de lideranças do CV custodiados em presídios fora do estado.