Publicado 18/08/2021 17:31 | Atualizado 18/08/2021 17:57

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou nas últimas 24 horas 131 óbitos e 4.977 casos confirmados de covid-19, nesta quarta-feira. De acordo com o painel de monitoramento do vírus, o número total de diagnósticos positivos subiu para 1.093.165, enquanto as mortes atingiram 60.902.

A taxa de letalidade do vírus da covid-19 caiu de 5,58% para 5,57%, mas segue a mais alta do país. Até o momento, 1.014.085 já se recuperaram da doença no estado.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69.5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 45,2%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 54 pessoas e a de enfermaria, 30.

Ocupação por municípios

A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados à covid-19 na rede estadual em cinco municípios está em 100%. Isso significa que não há vagas para pacientes com o quadro grave da doença em Nova Friburgo, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Guapimirim e Itaguaí. As duas últimas cidades, contudo, podem ter alteração no cenário nesta quarta-feira, uma vez que a atualização do índice não acontece desde domingo e terça, respectivamente.

A cidade do Rio que estava ontem com 95% dos leitos desse perfil ocupados, também não forneceu atualização para a SES. Em duas cidades houve redução nesse índice de ontem para hoje: Itaperuna (90% e Miracema (83%). Nas duas cidades, a taxa era de 100% nesta terça-feira.