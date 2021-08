Instituto Juntos Pelo Bem entregou 280 cestas básicas no complexo do Lins - Divulgação

Publicado 18/08/2021 16:17

Rio - O Instituto Juntos Pelo Bem, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), entregou, na última segunda-feira (16), 280 cestas básicas à famílias do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. A ação das entregas acontece mensalmente. Além da doação de alimentos, o instituto ainda oferece atendimento gratuito de odontologia, psicologia, pedagogia e aulas esportivas.

"É muito importante a cesta básica nesse momento tão difícil da pandemia. Não tem como descrever a gratidão pelo nosso presidente Luiz Paulo ao Instituto Juntos Pelo Bem, à presidente do instituto, Samantha, à toda equipe, junto à Cufa. Eu e minha família estamos desempregados, no momento, e essa ajuda é muito importante não só para mim, como para muitas famílias da nossa comunidade", disse Simone Santos, moradora do Barro Vermelho, no Complexo do Lins.

O presidente da Associação de Moradores do Barro Vermelho, Luiz Paulo, contou que a ação foi muito importante nesse momento em que o número de desemprego nas comunidades é cada vez maior.

"Hoje, além de tudo, o Instituto vem trazendo qualidade de vida para nossos moradores, como presidente da Associação de Moradores do Barro Vermelho, posso dizer que a muitos anos não tínhamos um parceiro tão forte que ajude nossa comunidade de forma diária e, em muitas ocasiões, até mesmo pioneira".

A presidente do instituto, Samantha Vieira, disse que a iniciativa partiu da vontade de ajudar o próximo e hoje conta com a ajuda de empresários e doações.

"Nós reuníamos um grupo de padrinhos e madrinhas que contribuía para essa realização. E as ações foram tomando proporções maiores. A iniciativa partiu do meu sonho de ajudar o próximo de forma mais profissional pelo fato de ter mais de uma década de networking diários com profissionais da base social da pirâmide, que muitas vezes, ou nunca, tinham tempo para levarem seus filhos para atendimentos médicos de rotina, mesmo que uma vez ao ano", disse.