Felipe Prior, Kaysar, Lucas Vianna, Guilherme Napolitano,Raphael Trassato e MC Poneis - Divulgação

Felipe Prior, Kaysar, Lucas Vianna, Guilherme Napolitano,Raphael Trassato e MC PoneisDivulgação

Publicado 17/08/2021 21:09 | Atualizado 17/08/2021 21:10

Após participação em 'No Limite', Kaysar Dadour, busca novos desafios para sua carreira e um deles é a música. O ator está preparando o lançamento de um single chamado, 'Alibaba Xikixiki', que ainda não tem previsão de estreia no mercado, mas teve seu clipe gravado nesta terça-feira (17), em São Paulo. Os bastidores das gravações foram entregues por Felipe Prior e deixaram os fãs curiosos. Além do arquiteto, o vídeo também conta com as participações de outros famosos como Lucas Viana, Guilherme Napolitano, Raphael Trassato e MC Poneis.

"Eu estou achando super da hora poder ter novas experiências profissionais, como têm sido os ensaios fotográficos, agora a participação no clipe do Kaysar, que é um cara divertido, parceiro, amigo e sempre muito querido com as pessoas. Foi uma honra o convite. A música é boa, o Kaysar esbanja talento e o clipe só tem galã (risos). Não posso revelar detalhes para não atrapalhar o lançamento, mas foi uma troca de energia muito boa. Tenho certeza que o público vai sentir isso também quando ver o clipe", contou à coluna Prior.