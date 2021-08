Andréia Sadi e André Rizek - Reprodução

Andréia Sadi abriu a sua caixa de perguntas e respostas no Instagram e compartilhou algumas curiosidade sobre ela e André Rizek. Os fãs logo perguntaram quem foi o primeiro a dar um passo na relação e a jornalista entregou ter sido o marido, mas disse que ela não tinha entendido o flerte de primeira. "André. Mas eu não entendi porque era uma 'dica' jornalística e levei dois anos para sacar".



Um seguidor quis saber quem era o mais ciumento e Andreia confessou que nenhum dos dois. Ao ser perguntada quem era o mais esquentado do relacionamento, a jornalista não fugiu: "Mil vezes eu sou a mais esquentada. Ele é zero. Até me irrita".

Sadi ainda disse que o casal se conheceu primeiramente como colegas de profissão: "Como jornalista, num evento da Globo. Como date, no Twitter, nosso Tinder. Gêmeos agradecem", brincou.