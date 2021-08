Heloísa Périssé - Reprodução Instagram

Heloísa Périssé Reprodução Instagram

Publicado 17/08/2021 16:56 | Atualizado 17/08/2021 17:01

Heloisa Périssé deu uma entrevista ao podcast Conectados e abriu o coração a respeito dos momentos difíceis pelos quais passou após descobrir a doença. "Quando recebi a notícia, pensei: 'O que tenho que fazer? Sou uma pessoa de solução e não de problema'", revelou.

"Tem coisas na vida que não temos como sair, o único jeito é olhar para dentro... Quando você se conecta com algo maior em que você acredita, tem aquela energia do amor na sua vida fluindo, você encontra seu caminho e as coisas passam a ser suaves a partir daí".

Heloisa teve um câncer na região das glândulas salivares e passou por uma cirurgia complicadíssima.