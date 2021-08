Ex-BBB Lucas Fernandes - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Lucas FernandesReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2021 14:32 | Atualizado 17/08/2021 14:47

Ex-participante da décima oitava edição do 'Big Brother Brasil', Lucas Fernandes comemorou, assim como muitas pessoas, quando tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A euforia, no entanto, durou pouco.

Ao postar o vídeo, no qual aparece com a camisa parcialmente desabotoada e ainda recebendo orientação da enfermeira, deparou-se com uma provocação: 'O outro, podendo ir com uma peça para facilitar, vai com uma dessas justamente para se exibir e tirá-la'.

Publicidade

A partir daí, a coisa degringolou. O modelo e empresário cearense não deixou barato e respondeu num tom, digamos, mais ríspido: "Estava vindo do trabalho, seu imbecil". Como se isso não bastasse, ele também fixou o comentário do usuário na publicação.