À esquerda, Marcos Fiel em momento atual; à direita, o ator como BozoDivulgação

Os ídolos infantis dos anos 80 e 90 continuam dando o que falar. Quem não se lembra da declaração de Xuxa Meneghel a Pedro Bial sobre um ex que pediu para ela cantar a música 'Quem Quer Pão' na hora H? Pois bem! Agora, chegou a vez de Marcos Fiel, que esteve na pele do Bozo, do SBT, dizer que "várias mulheres, mães de crianças, faziam propostas sexuais''. Citou, por exemplo, o caso de uma empresária, que disse que seu sonho era ter algo a mais com ele devidamente caracterizado, e teve.

Ainda no bate-papo para o canal de Lisa Gomes no YouTube, Fiel mencionou que enfrentou problemas com drogas e que as usou com Arlindo Barreto, que também deu vida ao personagem e se tornou bastante conhecido. "Já o Luiz Ricardo nunca soube de nada", pontuou. Além disso, contou que foi dentro da televisão que conheceu o mundo da cocaína. "Usava pouco para dar o que chamam de 'barato'. Os maquiadores ficavam com raiva porque tinham que maquiar novamente porque o nariz escorria", confidenciou em outro trecho do vídeo.