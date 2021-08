Batz Ninja, ex-integrante do grupo Cone Crew Diretoria, e Vitão - Reprodução/Instagram

Batz Ninja, ex-integrante do grupo Cone Crew Diretoria, e VitãoReprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 10:39

Os artistas não dão trégua, e depois nós é que gostamos de cuidar da vida deles. Espia só! Vitão, namorado de Luísa Sonza, usou as redes sociais para mostrar a sua indignação com quem não minimizou críticas à sua nova canção, 'Takafaya', lançada na noite desta quinta-feira (19) em seu canal oficial e já disponível em todas as plataformas digitais.

Uma delas tinha destino certo: o rapper Batz Ninja, ex-integrante do grupo Cone Crew Diretoria, que deixou uma mensagem ironizando o lançamento em uma página de fofoca no Instagram. Além de publicar emojis, ele escreveu: "O que é isso? Não consegui ouvir nada". Vitão, no entanto, respondeu: "Qual foi, irmão? Sempre fui seu fã, a maior decepção".

Em seguida, sem citar nomes, deu sequência ao desabafo nos stories. "Já me calei demais, não quero mais engolir vocês. Sinceramente, se não gosta da minha música, não ouça. Se não consegue conter seu comentário, pelo menos ouça e tente absorver algo sobre si mesmo", revelou, frisando que "essa música é para você que só quer me ver no fundo do poço".