Andressa Urach e Tatá WerneckReprodução/Montagem

Publicado 20/08/2021 05:00

Muito se falou sobre Andressa Urach ter sido desconvidada do 'Lady Night'. A coluna apurou com uma fonte na produção do programa que a história não foi bem essa. Por conta dos rígidos protocolos de segurança contra a Covid- 19, que são feitos para as gravações do programa. Uma das exigências de Tatá Werneck é que seja feito um PCR no dia da gravação, nas primeiras horas da manhã e alguns convidados tiveram que ser remanejados. Foi o caso de Andressa. E não foi só ela! Lexa, Renato Aragão e Antônio Fagundes também tiveram suas entrevistas remarcadas. Tatá já tinha até lido de cabo a rabo o livro da ex-modelo. Mas parece que, após o furdunço, Andressa realmente virou 'persona non grata' na atração.