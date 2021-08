Gretchen - Reprodução

Publicado 19/08/2021 20:50

Vítima de ataques constante nas redes sociais, Gretchen volta e meia rebate as críticas, mas nesta quinta-feira (19), ela resolveu impressionar seus seguidores aos surgir dançando. Praticamente sambando na cara da sociedade. No vídeo, a cantora usava calça jeans e top preto, deixando a barriga sarada à mostra e rebola ao som da música 'Viela', de Marcyinho Sensação. "Gente! Hoje, eu estou assim. Vocês nem imaginam porque", escreveu na legenda.

Aos 62 anos, ela tem sofrido muitas críticas após falar abertamente dos procedimentos estéticos que realiza e há dois dias Gretchen desabafou no Instagram. "Que esse meu sorriso largo faça você entender que não adianta querer me derrubar. Tua voz é inaudível. Tuas palavras escritas são incipientes. Teus textos nulos. E o que você pensa a respeito de mim então, simplesmente não me interessa e não me atinge", disparou.



