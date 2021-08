Nanda Costa - Reprodução

Publicado 19/08/2021 20:23

Grávida de seis meses e à espera de duas meninas, Nanda Costa não esconde a ansiedade para ter logo nos braços as filhas com a parceira Lan Lanh."Nós no meu lugar preferido! Flagra da mãinha Lan Lanh", escreveu a atriz, de 34 anos, toda orgulhosa do barrigão. Nanda revela que tem sonhado todos os dias com as filhas, mas ainda não decidiu pelos nomes.