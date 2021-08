Patrícia Abravanel e Silvio Santos - Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel e Silvio SantosReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 15:21 | Atualizado 19/08/2021 17:22

Silvio Santos tem estado cada dia melhor. Pelo menos é o que garante Patrícia Abravanel. Tanto que, no 'Vem Pra Cá' desta quinta (19), enquanto interagia com Gabriel Cartolano, a apresentadora esclareceu tudo que saiu na mídia a respeito da internação do pai, no Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira passada (12).

Além de explicar como a família lidou com o diagnóstico de Covid-19, ela também revelou que Silvio Santos não perdeu o bom humor durante o período de hospitalização e decidiu, por conta própria, enfrentar a doença em casa. Sobre o retorno às gravações, disse que não sabia informar com precisão, pois, como fez questão de frisar: "Ele é indomável".

Em outro momento, relembrou uma frase que ouviu de Silvio: "Um soldado não desiste da guerra, e eu, mais uma vez, não vou desistir dessa".