Nathalia TimbergReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 14:54 | Atualizado 19/08/2021 15:56

Por conta da alta capacidade de propagação da variante delta do novo coronavírus, a transmissão ao vivo do espetáculo 'Através da Iris', estrelado por Nathalia Timberg, que aconteceria no dia 26 de setembro, teve de ser suspensa.

De acordo com os produtores, a medida foi necessária para preservar a saúde da atriz e a da equipe envolvida: "Esperamos em breve estar com todos vocês em segurança! Voltaremos com nossas atividades assim que for possível. Agradecemos o carinho de todos".