Zeca Pagodinho - Divulgação

Zeca PagodinhoDivulgação

Publicado 19/08/2021 14:32 | Atualizado 19/08/2021 15:54

Esta é uma daquelas notícias que alegram o coração: a Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio, informa que o cantor Zeca Pagodinho, que estava sob cuidados clínicos desde sábado (14) por causa da Covid-19, está apto para retornar à sua residência nesta quinta-feira (19).

Um dos trechos do comunicado diz que o estado físico do paciente é bom e, por isso, foi liberado pela equipe médica. Ao deixar o local, o sambista, que imortalizou sucessos como 'Deixa a Vida me Levar', disse que vai terminar o tratamento em casa. Além disso, fez um pedido a todos: "Vacinem-se".