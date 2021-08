Ana Dutra - Reprodução/Instagram

Ana DutraReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 13:46

Uma das cem juradas do 'Canta Comigo', reality show exibido dentro do 'Hora do Faro', de Rodrigo Faro, na RecordTV, Ana Dutra fez um apelo ao longo do bate-papo com o canal de Lisa Gomes no YouTube: encontrar o genitor de Bruno Barbanera, de vinte e sete anos, e livrar o jovem das drogas.

"Tive uma desilusão com a minha primeira namorada e acabei conhecendo o pai do meu filho, de quem, aliás, estou atrás. É que, na época, ele deu uma de amigo durante uns três meses, sabia que estava sofrendo por causa dela. Enfim, bebemos, transamos, a camisinha estourou, e engravidei. Só foi isso! Não teve sentimento, nada, foi simplesmente uma transa", destacou.

Publicidade

Assim que soube da gravidez, a cantora, que é assumidamente homossexual, ressaltou que foi surpreendida com o pedido dele para realizar o aborto. "Fui atrás, e ele disse que me daria dinheiro para abortar", mencionou em outro momento da entrevista. Mesmo assim, levou a gestação adiante, e, com o tempo, Bruno passou a questioná-la sobre a figura paterna.

"Agora, com essa terceira internação do meu filho, resolvi ir atrás", explicou, revelando que teve de entrar na justiça para provar que Márcio Barbanera é o progenitor, "e ele foi lá antes da gente, no dia da audiência, e assinou como paternidade não reconhecida". Por fim, recorreu às redes sociais para achá-lo, mas ainda não obteve sucesso.