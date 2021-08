Pablo Oliveira - Divulgação

Pablo OliveiraDivulgação

Publicado 19/08/2021 08:16

Pablo Oliveira, que em 2014 interpretou um chefe de uma gangue em 'Malhação' procurou a coluna para dizer que está passando por momentos difíceis por conta da pandemia. Sem trabalho e com crises constantes de ansiedade, o ator já tentou até suicídio e hoje se cuida com tratamento psicológico vencendo aos poucos a batalha contra essa doença que especialistas dizem ser a doença do século. Após retornar de Portugal - onde morou por 2 anos -, Pablo trouxe na bagagem um projeto inovador no cenário de influencers digitais: o 'Mansão dos Influencers' lançou novos influencers ao mercado de trabalho e agradou a todos da internet como um reality inovador.