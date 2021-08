Juliana Paes - Reprodução

Publicado 19/08/2021 05:00 | Atualizado 19/08/2021 12:59

Juliana Paes descobriu que foi vítima de um golpe e procurou as autoridades policiais de São Paulo. Após assinar um contrato com uma empresa chamada F2S Intermed de Negócios, e depositar R$ 500 mil, a atriz foi surpreendida com o homem que passava por dono, que desapareceu com quase meio milhão da artista. A atriz não chegou a tratar diretamente com o suposto golpista. Na ocasião do negócio, feito em maio de 2018, um consultor financeiro de sua confiança, que também foi vítima, foi quem teria intermediado.