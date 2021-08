Rafinha Bastos e Sérgio Reis - Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 11:01 | Atualizado 19/08/2021 13:13

O humorista e podcaster Rafinha Bastos é do tipo que não hesita em tornar públicas opiniões sobre o que for. A mais recente gira em torno de Sérgio Reis, que voltou a chamar atenção nos últimos dias, depois que começaram a circular vídeos em que defende a paralisação dos caminhoneiros para pressionar o Senado a afastar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), às vésperas do feriado de 7 de setembro.

Por meio do Twitter, o ex-'CQC' escreveu: "Brasil chocado com o posicionamento político do Sérgio Reis. Quando o país via este homem vestido de cowboy em cima de um cavalo cantando os sucessos 'Vaqueiro Solitário', 'Casamento é uma Gaiola' e 'Pau de Arara', pensava na hora: É do PSOL!". O post acabou despertando os extremos: os que o aplaudiram e os que o criticaram.