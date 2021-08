Wagner Santiago - Reprodução

Publicado 19/08/2021 17:00

O ex-BBB Wagner Santiago voltou a ser o centro de um polêmica após publicar um vídeo em que aparece fazendo carinho no bumbum nesta quinta-feira (19), uma semana depois do vazamento de imagens de uma publicação postada em uma plataforma de conteúdo adulto, onde recebia um beijo grego. "Tabu de cu é língua", escreveu na legenda.

No dia anterior, o artista plástico confirmou em entrevista que o número de assinantes do seu Only Fans disparou após o vazamento. "Quase dobrou de um dia para o outro. Eu fiz essa live há 20 dias em comemoração ao primeiro mês. Era para o pessoal renovar a assinatura. Normal. E durante a semana foi normal. Rolou, sem estresse nenhum. Mas quando eu acordo domingo de manhã, só se falava nisso. Eu fiquei um pouco put*, não entendi isso", disse ele apontou o moralismo como o motivo de tanta repercussão. "Esse moralismo está numa tendência de aumentar muito. A gente está no país da bunda", afirmou ele que reconheceu que os homens são seu público alvo.

Tabu de cu é língua pic.twitter.com/WrZbDWsPqn — Wagner Santiago (@wagnersantiago) August 19, 2021 Wagner ainda revelou porque decidiu se tornar membro da plataforma. "Eu comparo ao pay-per-view. Eu vou transar, vou tomar banho, vou varrer meu quintal de cueca, de qualquer jeito. Se alguém paga pra ver isso, eu vou monetizar", contou ele para o podcast 4talk.