Publicado 19/08/2021 16:10 | Atualizado 19/08/2021 16:11

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, abriu a caixas de perguntas e respostas no seu Instagram e revelou que não está mais solteiro. O ex-BBB contou nas redes sociais que está em um relacionamento, mas não revelou a identidade do novo affair. "Tô com alguém. Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância", disse que está embarcando para os Estados Unidos no mês que vem para começar o seu PhD em Economia na Califórnia. Curiosos, os fãs trataram de especular sobre o namoro e Gil deu corda no Twitter. "Ele pediu pra não falar mas, vocês também estão ruins de detetives. Já daria para terem descoberto", brincou.

O economista pernambucano ainda revelou ter 'ficado' com ex-BBB e também não quis revelar a identidade.

Ahahahahahah ele pediu pra não falar mas VCS tb estão ruins de detetives. Já daria pra terem descoberto kkkkkkkkk — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 19, 2021