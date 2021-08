Carol Nakamura e Guilherme Leonel - Reprodução/Instagram

Carol Nakamura e Guilherme LeonelReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 12:32 | Atualizado 19/08/2021 12:34

Pode-se dizer que o ator e empresário Guilherme Leonel, casado com Carol Nakamura, tornou-se 'fluente' em uma linguagem diferente para demonstrar o amor e a caridade. Nesta quinta-feira (19), o bonitão acordou disposto a praticar o bem e a pregar uma peça em todos os seus admiradores nas redes sociais. Ao publicar uma foto do dia do casamento com a ex-bailarina do Faustão no Instagram, iniciou o texto dando indícios de que a relação tinha chegado ao fim.

"É com lágrimas nos olhos que venho informar que estamos separando! Infelizmente nem tudo é como a gente quer. Nesses quase três anos, fomos felizes e somamos na vida um do outro. Construímos nossa casa, tivemos um filho… Muita obra, muito cachorro, muito trabalho. E mesmo com tudo isso, você sempre comprou minhas loucuras e teve a mesma filosofia de vida que tenho. Sempre disposta a ajudar o próximo junto comigo. Você é a melhor pessoa que já conheci, uma mulher incrível, com qualidades únicas", relatou.

Publicidade

Depois, mostrando-se emocionado, declarou: "Termino anunciando que, assim como sempre foi, mais uma vez, estamos separando roupas para doar. O frio tem castigado o Brasil, e os moradores de rua têm sofrido com isso. Então, juntos, decidimos fazer mais uma limpa no armário, para doar um agasalho, um cobertor, a quem está em situação de rua. E se também puder fazer o mesmo, separa e doa. E desculpe a brincadeira, mas, se começo falando de solidariedade, poucos iriam perder seu tempo lendo. Mas fofoca, e separação, todo mundo lê".

Por último, Leonel fez questão de ressaltar que "estamos bem, felizes, apaixonados". "A quem leu até aqui, parabéns, e vamos entregar a quem está precisando daquela roupa que não usa mais. Estamos separando roupas novas, algumas com etiqueta, mas que estão paradas. Afinal, só chega energia nova quando liberamos a que está parada. Vamos fazer o ciclo? Espero que tenha tocado seu coração, e repare que, se está frio no seu lar, como está nas ruas, faça sua parte. Ah, Carol, te amo para sempre. Obrigado por tudo!", finalizou.