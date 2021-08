Yugnir Ângelo e Mirela Janis - Reprodução/Instagram

Yugnir Ângelo e Mirela Janis Reprodução/Instagram

Publicado 19/08/2021 12:25 | Atualizado 19/08/2021 12:59

As notícias sobre o término do noivado de Mirela Janis e Yugnir Ângelo, que integraram o elenco da quinta edição do 'Power Couple Brasil', ganharam novos desdobramentos e foram ratificadas pela digital influencer na manhã desta quinta-feira (19).

Já Yugnir usou o Instagram da tia, Iran Ângelo, ex-mulher do jogador de futebol Hulk, para anunciar que teve o perfil de sua rede social hackeado.