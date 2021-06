Camila Ângelo - Reprodução

Camila Ângelo se formou em Medicina há um mês e o maridão Hulk resolveu inovar. Além do anel de esmeralda, pedra tradicional para os novos médicos, o atacante do Atlético Mineiro deu de presente pelo canudo um carro. Mas, não é um automóvel popular não, minha gente! A sobrinha da ex do jogador ganhou uma BMW, avaliada em R$ 300 mil, que foi encomendada em uma concessionária e só chegou agora. A máquina já está estacionada na garagem da casa dos pombinhos em Belo Horizonte.