Arthur PIcoli troca mensagens com Aline RiscadoReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 09:26 | Atualizado 27/06/2021 09:28

No último sábado (26), a internet ficou em polvorosa por conta da troca de mensagens entre Arthur Picoli e Aline Riscado. O ex-BBB postou uma foto de sunga com a seguinte legenda: "Desejo do dia. Mais alguém? Haha". E Aline respondeu com um elogio: "Lindão", escreveu a atriz. "Lindona", rebateu o ex-BBB 21.

Teve gente que já começou a shippar o casal. E, claro, também apareceu uma turma para relembrar o antigo relacionamento com Carla Diaz, que rolou dentro do 'BBB 21'.