Fernanda Venturini - Reprodução

Fernanda VenturiniReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 17:02 | Atualizado 27/06/2021 17:18

Fernanda Venturini não aguentou a pressão depois das críticas por assumir que era contra a vacinação da Covid-19. Minutos depois de apagar o vídeo feito no dia anterior, ela voltou as redes sociais neste domingo (27) para se desculpar e disse que foi mal interpretada. "Oi pessoal. Estou aqui para tira um mal-entedido porque eu fui muito mal interpretada quando eu falei da vacina. Vocês acham que eu estou feliz com as mais de 500 mil mortes que o Brasil teve e os milhões de mortes pelo mundo? Vocês acham? Se eu fosse contra, eu não teria me vacinado. Hoje, eu tenho um programa de saúde no Youtube, o 14 Minutos de Saúde, que eu só falo da saúde. Então, eu espero que as pessoas tenham mais educação e respeito porque eu fui xingada e é incrível como as pessoas se acham no 'direito' de entrar no seu Instagram para ter xingar. Eu estou muito chateada com a repercussão que teve e, hoje, o que eu faço é promover saúde. Se eu magoei alguém, eu peço desculpas".

Venturini fez um post dentro de um posto de saúde em São Paulo depois de andar de bicicleta com o namorado, Zeca, e revelou ser 'contra a vacina'. Ela também que tomaria o imunizante Pfizer porque era 'a menos pior' para poder 'viajar pelo mundo'.

Publicidade