Raissa Barbosa em Dubai

Por O Dia

Publicado 27/06/2021

Raissa Barbosa está de volta ao Brasil após uma temporada em Dubai. E a modelo resolveu falar com seus seguidores sobre as críticas que recebeu por ter viajado após ser diagnostica com um quadro de depressão: "Tinha muita gente julgando o fato de eu estar viajando. Eu escolhi viajar. Estava há três dias de cama. Três dias mal, que eu não conseguia fazer nada. Resolvi viajar. E olha como eu voltei bem. Estou me cuidando. Não vou deixar de me cuidar. Não é porque a pessoa está em depressão que ela tem que ficar em casa, não. Pelo contrário. Ela tem que se levantar. E eu levantei. Escolhi ir pra lá porque era um lugar que eu tinha vontade. Você, que está mal, não fique deitado. Você tem que lutar pra ficar bem, assim como eu".