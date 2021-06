Fernando Zor e Maiara - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 06:57

Maiara finalmente realizou seu sonho de casar com Fernando. A cerimônia aconteceu durante uma live junina, no último sábado 926). Pena que era de mentirinha e o padre era o Sorocaba, que faz dupla com o noivo. Maraisa, também com figurino caipira, foi testemunha do enlace.



Maiara e Fernando estão juntos desde o final de 2018. Os sertanejos já foram chamados de casal ioiô pelo número de vezes que terminaram e voltaram - pelo menos sete. Eles, que estão noivos, contaram à coluna que planejam o casamento - dessa vez, de verdade - quando a pandemia acabar.