Fernanda Venturini - Reprodução

Fernanda VenturiniReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 16:24 | Atualizado 28/06/2021 02:49

Ex-atleta de ponta do Brasil e levantadora da seleção com vários títulos mundiais, Fernanda Venturini foi duramente criticada minutos depois de assumir que é contra a vacina da Covid-19. No vídeo, a ex-mulher de Bernardinho revelou que estava dentro de um posto de saúde, em São Paulo, para tomar o imunizante da Pfizer por ser a ‘menos’ pior. Ela ainda disse que só decidiu imunizar para poder viajar pelo mundo, já que a vacinação é uma das exigências que vem sendo feitas pelos países para receber visitantes, principalmente brasileiros. Fernanda gargalha no final e manda beijos para os seus seguidores.

O vídeo viralizou e Fernanda, que virou apresentadora de um canal no Instagram apagou rapidamente a postagem depois de receber vários comentários pesados. Ela foi chamada de 'ridícula', 'tapada', 'imbecil', entre outros adjetivos. Alguns internautas até lembraram da briga com as cubanas na semifinal da Olimpíada de 1996, quando Venturini teria levado uns safanões durante uma pancadaria. Só para lembrar que o Ministério da Saúde recomenda que a população deve tomar todas as vacinas aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Brasil.

Publicidade

Internautas xingando Fernanda Venturini Reprodução







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NINJA E.C (@ninjaesporteclube)