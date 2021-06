Jessica Alves - Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 17:34

A influencer e apresentadora brasileira Jéssica Alves nunca escondeu que gosta de cirurgias e procedimentos estéticos e, neste domingo (27) ela compartilhou fotos do 'novo' corpo graças a uma dieta, que consegue perder 1 Kg por dia. Jessica, que ficou conhecida no passado como Ken Humano, e assumiu sua identidade com uma mulher trans há dois anos, está com a cintura cada vez mais fina e assume que quer perder ainda mais centímetros na área. Recentemente, a também modelo fez uma bariátrica e trocou as próteses de silicone. Agora, ela 1,5 litro em cada seio.