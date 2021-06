Fernando Sampaio - Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 11:51

O ator Fernando Sampaio usou as redes sociais para contar que conseguiu arrecadar R$ 28 mil com a vaquinha online, criada por amigos e fãs após perder tudo em um incêndio. O acidente aconteceu no último sábado (19) e Fernando só ficou com a roupa do corpo. "Quando morremos, nada do que construímos levamos para o caixão, e quando renascemos para o novo que estamos constantemente em busca e nada vemos, entendemos que o vazio é uma célula de potência em ebulição para a geração do nascimento da transformação e onde o haja se manifesta", começou em um texto emocionante.





"Haja portas abertas e toda sorte de bençãos materiais e espirituais. Haja mais amor e cordialidade. Haja mais bons olhos. Haja mais se identificar com os iguais que me cruzarem o caminho. Haja os melhores trabalhos. Haja os incríveis contratos e realizações. Haja amor. Haja transformação e que se estabeleça o renascimento. Hoje acordei e minha cabeça disse: FOI SÁBADO PASSADO. E começou a me levar para as cavernas da vitimização e dor. Eu prontamente me levantei, tomei um banho frio e cantando 'a nuvem cinza se dissipará e nada mais será igual, é a minha vez… a mão de Deus já escreveu mais um dos seus milhares'… e cá estou firme e sereno", continuou.

Fernando deixou claro que precisa de uma quantia maior para cobrir o prejuízo e pediu mais ajuda. "Quero pedir se você não fez sua contribuição, entra no link que está na minha bio e deixe lá o que você puder que, para mim, o pouco será muito e muito me servirá!!! Gratidão a todos e por todas as palavras de fé e esperança. Aos amigos Ricky Tavares, Roger Gobeth, Márcio Kieling e minha irmã Jamile Sampaio, que correram pra fazer a vakinha e todos os amigos que os tenho reconhecido como irmãos por toda ajuda!", finalizou.



