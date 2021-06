Yasmin e Gabriel Medina - reprodução do instagram

Yasmin e Gabriel Medinareprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 09:40 | Atualizado 27/06/2021 09:50

Gabriel Medina deu uma entrevista ao jornal 'O Globo' e explicou o o motivo pelo qual se sente 'prejudicado' pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) por conta do veto à viagem de sua mulher, Yasmin Brunet, a Tóquio como membro de sua equipe. Segundo ele, Yasmin é responsável pela sua estatística, nutrição e apoio mental. E argumenta que, no surfe, os atletas não se prendem à formação acadêmica para montagem do estafe.

"Estou me sentindo injustiçado porque nominei meu estafe, que é direito do atleta, segundo o que o COB falou. Eu poderia levar uma pessoa. E escolhi a Yasmin como meu estafe e não como minha esposa. Ela é meu estafe oficial desde o inicio do ano e, por acaso, minha esposa. Inclusive ela tem funções técnicas que já foram especificadas ao COB. Eu a nominei e não estou sendo respeitado. Enquanto isso, todos os outros surfistas estão levando quem eles nomearam. Tatiana (Weston-Webb) levará o marido e o Ítalo (Fereira), um amigo. Eles estão certos. Escolheram pessoas que estão ali no dia a dia, ajudando e trabalhando. É meu melhor ano, lidero o ranking mundial e nunca tive tantos bons resultados seguidos. De seis campeonatos, fiz cinco finais. Não quero tirar vantagem nenhuma como já disseram por aí. Não acho que o COB me deu uma justificativa plausível", explicou.