Diferentemente do que anda rolando por aí, Mirela Janis e Yugnir Ângelo, recém-saídos do 'Power Couple Brasil', da RecordTV, não estão separados. Apenas estremecidos! Pelo menos foi o que garantiu a influenciadora digital. Em conversa com a ruiva, que integrou o elenco de uma das edições do 'De Férias com o Ex', da MTV, soubemos que os dois têm repensado a relação, afastando, assim, a fama de pé-frio do programa, comandado por Adriane Galisteu.

"Estamos muito brigados e não chegamos a separar, mas o povo já 'meteu o louco' e começou a postar. Estamos conversando e tentando resolver", disse Mirela, garantindo não passar de uma 'crise'. Já a versão apurada pela coluna de que ela havia descoberto uma festa de três dias que Yugnir teria dado em João Pessoa e, por isso, colocado um ponto final no relacionamento também foi desmentida. Procurado, o rapaz manteve o mesmo discurso: "A informação não procede".