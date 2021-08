Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Luciana GimenezReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2021 11:01 | Atualizado 17/08/2021 11:05

A fim de tranquilizar amigos e fãs, Luciana Gimenez usou a ferramenta stories do Instagram para contar que já se encontra em sua residência, depois de passar mal e parar no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na zona sul de São Paulo, na noite desta segunda (16).

"Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que estou melhor e foi só um susto mesmo. E para todo mundo que está ligando e perguntando de mim, obrigada. Já saí do hospital, estou em casa. Um beijo", disse.



Vale ressaltar, porém, que, na última sexta-feira (13), ela esteve na RedeTV! gravando o piloto do 'Operação Cupido', cuja estreia, segundo a emissora, deve ser no mês que vem. No entanto, quem assistiu às filmagens garantiu que a apresentadora estava muito animada, apesar de ter gravado febril por conta de uma sinusite.