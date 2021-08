Tierry e Gabi Martins - Reprodução

Tierry e Gabi MartinsReprodução

Publicado 17/08/2021 05:00 | Atualizado 17/08/2021 08:55

Para quem está acompanhando os últimos desdobramentos da relação iô-iô de Tierry e Gabi Martins, um aviso: os sinais de desgaste vêm desde março. Pelo menos é o que garante uma fonte próxima ao casal. "Faz tempo que ele fala em separar, mas tinha receio por causa dos fãs. Sem contar que os dois são bem ciumentos e já chegaram a brigar em um restaurante", começou dizendo à coluna. "Também tem a questão do (filho do cantor) Adriel, de 6 anos. A Gabi meio que tem ciúmes e, vira e mexe, diz que o garoto é a preferência na vida dele".



fotogaleria

Publicidade

Apesar de afirmar que o cantor realmente gosta da ex-BBB, mas que ficava incomodado com algumas atitudes infantis dela, a fonte da coluna destacou que, dessa vez, o estopim foi a possibilidade de o modelo e empresário Guilherme Napolitano, com quem a moça viveu um romance dentro da casa, entrar para o elenco de 'A Fazenda 13': "Tierry tinha escutado o nome de um Gui e achou que era o Napolitano, mas depois falaram que não, e aí sossegou". Vale ressaltar, porém, que, assim como o dono do hit 'Rita', a família da cantora é contra a sua participação em outro reality show, "mas ela quer ir de qualquer jeito".



Mas, mesmo em meio a esse turbilhão no qual se encontravam, o arquiteto e decorador Márcio Pedrico, contratado para cuidar de todos os detalhes do novo imóvel que estão construindo em um condomínio de luxo em São Paulo e que deve ter home studio, além de alguns ambientes exclusivos para receberem os amigos, não deixou de dar continuidade ao trabalho: "Estamos com o projeto em andamento". No entanto, ao ser questionado sobre quem palpita em objetos, acessórios, móveis e demais itens, riu e minimizou: "As conversas acontecem entre os dois, que me passam tudo depois". Apesar de Gabi ser de Belo Horizonte e Tierry de Salvador, o casal escolheu morar em São Paulo por se tratar de um eixo comercial onde tudo acontece mais rápido.