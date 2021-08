Flavia Pavanelli e Pepe - Reprodução

Publicado 17/08/2021 05:00

Esta coluna é do bem e ficou feliz da vida quando um amigo contou ter visto Flávia Pavanelli aos beijos com João Pedro Cruz, o Pepe, no Santo Taco, no domingo. Na semana passada, ela não só deletou todas as fotos do empresário de suas redes sociais como foi curtir uma noitada no Santo Cupido, conhecido point dos solteiros da noite paulista. A atriz bebeu, dançou sozinha e saiu de lá aos prantos. Pelo visto, o casalzinho voltou às boas.