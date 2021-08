Luiz Gwyer e Belo - Reprodução/Montagem

Publicado 17/08/2021 02:00 | Atualizado 17/08/2021 13:47

Luiz Gwyer lançou na sexta-feira (13), o single 'Incondicionalmente' em todas as plataformas digitais. A canção é uma releitura de um dos maiores sucessos do cantor Belo, para promoção do novo trabalho de Gwyer, a faixa ganhou videoclipe gravado ao vivo em São Paulo pela produtora Usina Brasil.

A regravação tem arranjos assinados por Luo Campanelly, o produtor trouxe uma sonoridade moderna para música que foi conhecida pelo grande público como um dos maiores hits do pagode romântico. 'Incondicionalmente' marca o retorno do artista carioca ao mercado de música, para a nova empreitada algumas produções estão sendo finalizadas com participação de outros músicos.

"Estou muito feliz em voltar ao cenário musical depois de tantos anos, me sinto à vontade em produzir minha arte neste atual mercado digital onde todos conseguem entrar na prateleira de escolha do público. Estamos preparando muitos lançamentos com os produtores Luo Campanelly e Max Fontoura, vem muita coisa boa por aí", comenta Luiz Gwyer.