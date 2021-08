Sammy Lee - Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2021 12:44 | Atualizado 17/08/2021 13:20

Sammy Lee, que se separou do ex-BBB e hipnólogo Pyong Lee em julho, após rumores de traição no reality show 'A Ilha', da RecordTV, revelou que está passando por um processo de autoconhecimento. Em contato com a coluna, a influenciadora digital agradeceu as mensagens que tem recebido e ressaltou que agora, mais do que nunca, tem colocado suas satisfações em primeiro plano.

"Assuntos do coração sempre têm o poder de mexer com nossas estruturas, né? Mas eu acredito que Deus é o alicerce mais poderoso e indestrutível do mundo. Fui acolhida carinhosamente, e este sentimento triplica a cada dia. A vida é composta por ciclos. Eles se iniciam e também chegam ao fim. Guardo apenas as memórias boas no meu coração e só espero que todos os envolvidos fiquem bem. Tenho certeza de que sairei desse momento com uma força surreal, um lindo sorriso no rosto e muita paz dentro de mim", finalizou.