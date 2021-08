Fátima Bernardes - Reprodução/Instagram

Fátima BernardesReprodução/Instagram

Publicado 17/08/2021 12:33 | Atualizado 17/08/2021 12:47

Assim como Luciana Gimenez, Fátima Bernardes também começou a semana com mal-estar. Por isso, quem ligou na Globo na manhã desta terça-feira (17) deu de cara com Fernanda Gentil e André Curvello no comando do 'Encontro com Fátima'. Apesar do susto, um alívio: a jornalista testou negativo para a Covid-19. "A gente se encontra às 10h45. Eu sei, você não deve estar entendendo nada, mas vem comigo, que no caminho te explico", escreveu a apresentadora do 'Se Joga' no Instagram, pouco antes de entrar no ar.