Nicole PuzziReprodução

Publicado 17/08/2021 05:00

Estrela da pornochanchada e símbolo sexual das décadas de 70 e 80, Nicole Puzzi fez uma revelação surpreendente sobre um lamentável episódio que aconteceu no início de sua carreira. A atriz, de 63 anos, contou que sofreu assédio de um cantor sertanejo quando tinha 18 anos.

"Fui convidada para gravar um especial de um sertanejo no interior. O homem, cantor famoso, que era o principal do especial, todas as noites, conseguia a chave do meu quarto com alguém cúmplice do hotel, abria minha porta e tentava me estuprar. Ele era muito, mas muito mais forte que eu. Nem sei como conseguia me livrar das garras desse canalha e fugia. Ficava escondida até ele sair do meu quarto. Certa noite, após as gravações, ele disse que ia pra cidade. Me convidou, não fui. Estava no banho quando ele entrou no banheiro todo nu. Gritei pelo diretor. Gritei muito. Ele correu e foram momentos terríveis. Qualquer mulher daquele tempo não podia nem devia acusar assediador ou estuprador, pois a culpa sempre era da mulher. Sempre. Desculpem, não consigo continuar", revelou chocando os fãs.

Muitos internautas questionaram o nome do sertanejo, mas Nicole não quis revelar a identidade. Só respondeu que o cantor está vivo e deu uma pista: 'Hoje, qualquer pessoa sabe em quem ele votou. No ódio, no retrocesso, no desrespeito às mulheres". Quem será?