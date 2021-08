Lívia Andrade - Reprodução

Lívia AndradeReprodução

Publicado 17/08/2021 05:00 | Atualizado 17/08/2021 06:57

Uma nova dobradinha com Mara Maravilha, como na época do 'Fofocalizando', definitivamente não está nos planos de Lívia Andrade. E isso a apresentadora fez questão de ressaltar durante uma interação no Twitter. "Coloca a Lívia e a Mara nas manhãs do SBT. Seria top, e o programa poderia se chamar 'Elas no Comando'. Realiza o meu sonho", sugeriu um rapaz chamado Filipe Matheus ao diretor artístico da emissora de Silvio Santos, Fernando Pelégio.

Essa foi a deixa para uma resposta, no mínimo, espirituosa. "Não realiza, não. Eu hein! Me tira disso aí!", escreveu Lívia, aos risos. Já Mara não fez nenhum comentário na publicação até o momento.