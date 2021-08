Regina Celi e Viviane Araújo - Reprodução/Instagram

Caiu como uma bomba no Salgueiro a notícia dada por esta colunista de que Regina Celi, se eleita presidente, pretende destronar Viviane Araújo do posto de rainha de bateria, colocando Aline Riscado em seu lugar. A comunidade, que ama Vivi, se voltou contra Regina, que agora teme perder seu favoritismo nas próximas eleições. Na manhã desta quarta-feira (18), Regina ligou para aliados querendo saber como a informação vazou. Desesperada com a possibilidade de não se eleger, ela escreveu um comunicado desmentindo a coluna.

"Meus filhos, começaram as fake news! Tem uma repórter do 'O Dia' dizendo que eu pretendo trocar a Viviane Araújo pela Aline Riscado. Quero esclarecer que não dei nenhuma entrevista e jamais falaria isso, e que eu estou preparada para enfrentar esse jogo sujo político. Vivi tem uma história linda na nossa agremiação, e sempre caminhamos juntas, é irresponsável e mentirosa a matéria da jornalista. O Salgueiro precisa de gestão para fazer carnavais competitivos! Nossa comunidade quer ganhar carnavais, e eu como apaixonada por nossa agremiação me sinto na obrigação de fazer parte disso tudo. Não se ganha eleição com mentiras, não se ganha eleição plantando fake news, não se ganha eleição iludindo os salgueirense! Ganha-se eleição com trabalho, carisma, amor a escola e principalmente fazendo carnavais vencedores! Regina Celi".

Regina, esta colunista quer te dizer que fake news fica no guichê ao lado. E que, sim, nós temos apenas seis leitores. Mas eles são bem barulhentos.