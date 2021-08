Reprodução/Internet - MC Mirella e Raíssa Barbosa

Reprodução/InternetMC Mirella e Raíssa Barbosa

Publicado 18/08/2021 08:45 | Atualizado 18/08/2021 08:49

"Depois que o ranço se instala, meu amor, não tem cura." A frase é um tuíte de Anitta, uma das famosas que aderiu à gíria que está nas redes sociais, mas pode muito bem ser usada para ilustrar a forma como Mirella e Raíssa Barbosa têm se tratado após participação em 'A Fazenda'.

Durante entrevista à Gabi Prado, a funkeira voltou a falar do caso que a ex-colega de confinamento teve com Dynho Alves. Disse, por exemplo, que a ex-Miss Bumbum mentiu em rede nacional falando que não sabia que o cantor era comprometido. "Tenho os prints aqui", revelou. Já sobre a festa de seis milhões de seguidores no Instagram, destacou que "ela foi de penetra".

Publicidade

Com o pedido de posicionamento por parte dos fãs, Raíssa foi às redes sociais. "Não vou me posicionar sobre um assunto que, para mim, já está encerrado. Essa conversa para mim está resolvida. Eu fiquei quando ele estava solteiro e o próprio confirmou. Para que voltar num assunto que já vai fazer um ano que foi conversado?", rebateu a ex-peoa.