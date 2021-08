Kaysar e Jaquelline Groahalski - Divulgação

Publicado 18/08/2021 05:00

Há quem garanta que o affair entre Kaysar Dadour e Gleici Damasceno, após o término da quinta edição do 'No Limite', subiu no telhado. Isso porque o ator e cantor foi visto circulando com a também ex-participante do 'Big Brother Brasil 18', Jaquelline Grohalski.



Para tirar essa história a limpo, a coluna foi atrás da assessoria de Kaysar que disse desconhecer a informação. Porém, uma fonte antenada no assunto jurou de pés juntos que eles não só tiveram um novo trelelê, como também iniciaram um projeto musical, mas não deram andamento.



Depois, relembrando o romance que o sírio e a biomédica engataram durante a passagem pela casa mais vigiada do país, brincou, parafraseando uma famosa expressão popular: "A pessoa sai do 'BBB', mas o 'BBB' não sai da pessoa".