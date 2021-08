Stephanie Viegas - Divulgação/Roberto Trumpas / @olharflash

Stephanie Viegas Divulgação/Roberto Trumpas / @olharflash

Publicado 18/08/2021 02:00

Uma das influenciadoras mais populares das redes sociais, Stephanie Viegas desabafou sobre os padrões de beleza. "As pessoas cobram uma perfeição que não existe. Penso que se tem algo que eu não estou gostando em mim, no meu corpo e quero mudar, tudo bem. Porém, se estou me sentindo bem e quero ficar daquela maneira, está tudo bem também. Esse é o segredo. A gente tem que fazer o que nós temos vontade, independente da opinião ou cobranças de terceiros. Mas nas redes sociais eu vejo cada vez mais espaço para as pessoas reais mostrarem como elas são de verdade com os seus cabelos, estrias, pele e celulite, e está tudo bem. Isso é maravilhoso".

Stephanie Viegas assumiu que durante a pandemia descobriu novos hábitos. "Eu sempre tive o hábito de uma alimentação saudável, de fazer exercícios, pegar sol, e no início da quarentena isso foi algo que ficou limitado. Então, as coisas que eu me sentia bem fazendo, não estava mais conseguindo colocar em prática nesses dias de confinamento. Por isso, comecei a descobrir novos prazeres como o de me arrumar e passar maquiagem para ficar em casa. Comecei a reeducar a minha cabeça. Eu adoro ter os meus cílios bem trabalhados e eles cresceram muito depois que passei a usar o sérum fLash. Além disso, por ser vegetariana, amo usar cremes veganos, em especial no cabelo", disse.