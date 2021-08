Lana Rhodes - Fernanda Candido/Divulgação

Publicado 17/08/2021 19:05

Prestes a estrear como Elisa Lynch em 'Nos Tempo do Imperador', Lana Rhodes fez um ensaio para celebrar esse novo trabalho em sua carreira. Ele chega depois de ela ter dado vida a atriz Tônia Carrero no média-metragem 'Tonia, A Diva no Espelho'.