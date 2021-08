Kevin O Chris - Divulgação/Mariah Ruibal

Publicado 17/08/2021 16:46 | Atualizado 17/08/2021 17:33

Kevin O Chris está contando as horas. Nesta sexta-feira (20), o cantor lança mais um single em todas plataformas digitais: 'Depois que você chegou'. Acostumado com as batidas de funk, Kevin se joga de cabeça no estilo mais romântico na nova faixa e promete surpreender o público. Além de cantar sozinho, ele ainda produziu e compôs a letra da canção.

A faixa romântica vem após uma sequência de hits, que levaram o cantor para o Top 200 Global do Spotify por quatro vezes: 'Evoluiu', 'Ela é do Tipo', 'Hit Contagiante', a mais recente, 'Tipo Gin'. O novo single vem acompanhado de um videoclipe intimista gravado no terraço de um prédio na cidade de São Paulo.