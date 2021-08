Dani Russo - Reprodução

Dani RussoReprodução

Publicado 17/08/2021 17:19

Dani de Russo usou as suas redes sociais nesta terça-feira (17) para anunciar o fim da sua carreira como cantora. A também youtuber revelou estar internada em um hospital e ainda contou que a decisão tem a ver com o trabalho de sua gravadora. "Hoje tomei uma decisão de parar com a música. A minha gravadora quer me controlar. Decidir nome, capa, tudo. Minhas escolhas não contam. Sem falar que não recebo um centavo das visualizações [dos clipes]. E olha que tenho um bilhão de visualizações em clipe. Contrato abusivo e blá-blá-blá. Prefiro parar pela minha saúde mental", completou.

A cantora disse que por conta do estresse não consegue se alimentar nem beber nada há cinco dias e por isso resolveu se internar, mas nega que esteja esteja em um hospital psiquiátrico. "Muitos traumas estão mexendo com a minha cabeça hoje: abuso que sofri quando era criança, meu melhor amigo foi sequestrado e citaram meu nome no meio de tudo, entre outros mil que vocês nem sabem", finalizou.

Publicidade