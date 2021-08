Gui Napolitano - Reprodução

Publicado 17/08/2021 19:28

Após ter o nome ventilado como possível responsável pela separação de Tierry e Gabi Martins, conforme detalhamos aqui, Gui Napolitano, que participou do 'Big Brother Brasil 20' e 'No Limite 5', não gostou de ouvir que está se separando de Catherine Bascoy, com quem acaba de completar seis meses de relacionamento.

"É muito hater. Tem uma galera desocupada que não tem nada para fazer da vida e fica criando coisa. Não terminamos. Nós namoramos e também temos os nossos compromissos. Se a gente ficar um dia inteiro sem se ver, o que eu acho uma coisa normal, já que ela mora em São Bernardo do Campo, e eu, em São Paulo, a galera já surta", disse.

Depois, aos risos, o também jornalista fez um pedido: "Não dá corda para isso, não. A gente não terminou, não, nada a ver. A gente, inclusive, tem um projeto junto agora, daqui a duas semanas, entendeu? É povo que não tem o que fazer, é bizarro".