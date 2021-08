'Encontro com Fátima Bernardes' aborda o uso de maconha medicinal e recebe elogios - Reprodução / TV Globo

Fátima Bernardes, que se sentiu indisposta na madrugada desta terça-feira (17) e precisou se ausentar do seu programa 'Encontro' nesta manhã, irá continuar afastada da atração. A assessoria da Globo confirmou que a apresentadora testou negativo para a Covid-19 e está bem. "Mas, seguindo o protocolo, permanecerá em casa por mais alguns dias", diz a nota. Fernanda Gentil continua à frente da produção nesta quarta-feira (18). Segundo o jornalista Alessandro Lobianco, do programa 'A Tarde é Sua', Fátima teve contato com uma pessoa que está com coronavírus e, por isso, irá ficar em casa por precaução.